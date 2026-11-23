奥运冠军奥克萨娜·巴尤尔对网络上将第聂伯罗彼得罗夫斯克的一所花样滑冰学校称为苏联的骄傲一事表示愤慨。

这位运动员强调，每位花样滑冰选手都是独一无二的个体，而她本人也为自己的成就感到自豪。

巴尤尔表示不想沉溺于过去，并提到了与苏联特工机构有关联的人士——据她所说，这些人曾试图干预她的体育生涯。

这位花样滑冰运动员还表示，自己从未站在俄罗斯一边。 20世纪90年代，她在美国圈子里交流并训练；2006年，她参加了伊利亚·阿韦尔布赫的演出，此后尽管收到过邀请，但决定不再在俄罗斯参赛。

巴尤尔坚信，如果苏联没有解体，她恐怕很难成为奥运冠军。据她所述，苏联的花样滑冰体系主要服务于莫斯科，而俄罗斯教练们会从第聂伯河畔招揽有潜力的孩子加入他们的训练组。 这位运动员的母亲没有让她去俄罗斯，为此奥克萨娜至今仍心怀感激。

来源：奥克萨娜·巴尤尔的Instagram。

乌克兰花样滑冰运动员奥克萨娜·巴尤尔的前夫卡洛·法里纳，在漫长的离婚诉讼过程中获得了对他们11岁女儿索菲娅的单独监护权。 这对前夫妇还商定将价值10.8万美元的投资账户进行分割。

曾为乌克兰赢得独立后首枚奥运奖牌的花样滑冰运动员奥克萨娜·巴尤尔，已放弃乌克兰国籍。这位运动员并未解释其行为的原因。

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