乌克兰安全局在顿涅茨克州逮捕了一名擅自离开部队并为俄罗斯特工机构工作的军人。

他曾协助校准对克拉马托尔斯克的炮击，并向敌方传递关于乌克兰国防军的情报。

为了收集情报，该男子伪装成协助清理废墟的志愿者，前往俄罗斯空袭现场。实际上，他正在拍摄袭击后的现场情况，并将相关资料传递给俄罗斯特工机构。

此外，该叛徒还四处巡查城市，侦察乌克兰军队及军备的集结地点。他在TikTok个人主页上发布了一段显示受损设施的视频后，便进入了俄方的视野。

在搜查过程中，警方从其身上查获了一部存有与敌方合作证据的智能手机。该男子被指控涉嫌泄露乌克兰武装部队部署信息及逃兵罪。目前他已被羁押，面临最高12年监禁。 调查部门还在核查其是否涉嫌叛国罪。

消息来源：乌克兰安全局（SBU）。

在顿涅茨克州，一名曾为俄军修正对乌克兰武装部队阵地打击的间谍被捕。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾引爆了第聂伯市市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以校准对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

关注我们在