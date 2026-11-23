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СБУ затримала на Донеччині військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та працював на російські спецслужби.

Він коригував обстріли Краматорська й передавав ворогу інформацію про Сили оборони.

Для збору даних чоловік прибував на місця російських ударів, вдаючи волонтера, який допомагає розбирати завали. Насправді він знімав наслідки атак і передавав матеріали російським спецслужбам.

Також зрадник обходив місто, виявляючи місця зосередження українських військових і техніки. У поле зору росіян він потрапив після публікації відео з пошкодженими об'єктами на власній сторінці в TikTok.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру в поширенні інформації про розміщення ЗСУ та дезертирстві. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Слідство також перевіряє можливу причетність до державної зради.

Джерело: СБУ.

На Донеччині затримали агента РФ, який коригував удари по позиціях ЗСУ.

СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

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