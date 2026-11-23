СБУ задержала в Донецкой области военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и работал на российские спецслужбы.

Он корректировал обстрелы Краматорска и передавал врагу информацию о Силах обороны.

Для сбора данных мужчина прибывал на места российских ударов, выдавая себя за волонтера, помогающего расчищать завалы. На самом деле он снимал последствия атак и передавал материалы российским спецслужбам.

Также предатель обходил город, выявляя места сосредоточения украинских военных и техники. В поле зрения россиян он попал после публикации видео с поврежденными объектами на своей странице в TikTok.

Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Мужчине сообщили о подозрении в распространении информации о дислокации ВСУ и дезертирстве. Он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие также проверяет возможную причастность к государственной измене.

Источник: СБУ.

В Донецкой области задержали агента РФ, который корректировал удары по позициям ВСУ.

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.

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