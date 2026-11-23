Policjanci zdemaskowali 61-letnią mieszkankę Lwowa, która już wcześniej była pociągnięta do odpowiedzialności za przestępstwa narkotykowe.

Kobieta, posługując się fałszywymi nazwiskami, wysyłała do zakładu karnego paczki z ubraniami i produktami spożywczymi, w których ukrywała konopie indyjskie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa przesyłki te wysłała w grudniu 2025 roku oraz w kwietniu 2026 roku. Łącznie znaleziono w nich ponad 40 gramów środka odurzającego.

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu. Kobietie grozi od 6 do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego.



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W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki .

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