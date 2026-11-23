W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy wykryli wielkoskalowe oszukańcze centrum telefoniczne. Zorganizowana grupa przestępcza podawała się za pracowników instytucji państwowych i zdalnie wyłudzała pieniądze od obcokrajowców.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa organizatorem nielegalnej działalności był mieszkaniec Chmielnickiego, który do realizacji oszukańczego schematu zaangażował jeszcze 11 wspólników.

Oskarżeni dzwonili do potencjalnych ofiar, podając się za przedstawicieli instytucji państwowych lub organów ścigania, i pod różnymi pretekstami nakłaniali je do przelania oszczędności na wskazane przez siebie konta.

Środki uzyskane w wyniku oszustwa członkowie grupy przestępczej następnie przelewali na kontrolowane przez siebie konta bankowe i kryptowalutowe, po czym dzielili je między sobą. Część pieniędzy organizator przeznaczał na finansowanie dalszej nielegalnej działalności.

Informuje o tym Narodowa Policja Ukrainy.

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