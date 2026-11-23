W punkcie granicznym „Biała Cerkiew” straż graniczna i celnicy wykryli 284 opakowania niezgłoszonych leków w samochodzie, którym kierowała 28-letnia mieszkanka Zakarpacia.

Podczas szczegółowej kontroli leki znaleziono w schowku na koło zapasowe, pod przednim siedzeniem pasażera oraz w bocznych schowkach drzwi.

W sumie wykryto leki siedmiu marek w różnych dawkach. Według kierowczyni przewoziła je w celu dalszej sprzedaży na Ukrainie.

W samochodzie znaleziono również odzież, obuwie, torebki oraz sprzęt AGD. Łączną wartość wykrytych towarów szacuje się na około 1 mln hrywien.

W związku z naruszeniem przepisów celnych sporządzono protokoły. Samochód został zajęty.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Kijowscy celnicy przechwycili niezwykłe przesyłki zawierające głowę rekina i kieł słonia.

Ukraińscy celnicy podczas kontroli międzynarodowych przesyłek ekspresowych, które zmierzały do Polski, wykryli siedem paczek zawierających 551 silników bezszczotkowych do dronów FPV. Wszystkie przesyłki przeszły kontrolę celną przed wysłaniem za granicę. Znaleziono w nich części przeznaczone do dronów.

Na przejściu granicznym „Ustyług” obywatel Polski próbował wwieźć na Ukrainę prawie 3 tysiące elementów wkładów do e-papierosów bez zgłoszenia i uiszczenia opłat celnych. Towar w fabrycznych opakowaniach przewożono w bagażniku samochodu przez „zielony korytarz”.

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