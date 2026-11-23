0:00 / 0:00

У пункті пропуску «Біла Церква» прикордонники та митники виявили 284 упаковки незадекларованих ліків у автомобілі, яким керувала 28-річна жителька Закарпаття.

Під час поглибленого огляду препарати знайшли у ніші запасного колеса, під переднім пасажирським сидінням та в бокових нішах дверей.

Загалом виявили ліки семи торгових найменувань у різних дозуваннях. За словами водійки, вона перевозила їх для подальшого продажу в Україні.

Також в автомобілі знайшли одяг, взуття, сумочки та побутову техніку. Загальну вартість виявлених товарів оцінюють приблизно в 1 млн грн.

За фактами порушення митних правил складено протоколи. Автомобіль вилучили.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Київські митники перехопили незвичайні посилки з головою акули та бивнем слона.

Українські митники під час перевірки міжнародних експрес-відправлень, які прямували до Польщі, виявили сім посилок із 551 безколекторним двигуном для FPV-дронів. Усі відправлення проходили митний контроль перед пересиланням за кордон. У них знайшли комплектуючі, призначені для безпілотників.

На пункті пропуску «Устилуг» громадянин Польщі намагався ввезти в Україну майже 3 тисячі деталей картриджів для електронних сигарет без декларування та сплати митних платежів. Товар у заводських упаковках перевозили в багажнику автомобіля через «зелений коридор».

Читай нас у