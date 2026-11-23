В пункте пропуска «Белая Церковь» пограничники и таможенники обнаружили 284 упаковки незадекларированных лекарств в автомобиле, которым управляла 28-летняя жительница Закарпатья.

В ходе углубленного досмотра препараты обнаружили в нише запасного колеса, под передним пассажирским сиденьем и в боковых нишах дверей.

Всего было обнаружено лекарство семи торговых наименований в различных дозировках. По словам водительницы, она перевозила их для дальнейшей продажи в Украине.

Также в автомобиле обнаружили одежду, обувь, сумочки и бытовую технику. Общую стоимость обнаруженных товаров оценивают примерно в 1 млн грн.

По фактам нарушения таможенных правил составлены протоколы. Автомобиль изъят.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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