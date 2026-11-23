В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили сичику-воробья — самую маленькую сову в Украине. Ее вес не превышает 80 граммов.

В отличие от большинства сов, эта птица активна не только ночью, но и днём — охотится с утра до вечерних сумерек. Её добычей становятся мелкие грызуны и небольшие птицы.

Если сичик появляется на виду или издает звуки, другие птицы могут собираться в стаи и преследовать его. Поэтому он охотится из засады и старается оставаться незаметным.

Гнезда сичик устраивает в дуплах, оставленных дятлами, а перед зимой делает запасы пищи, пряча там мелких птиц и млекопитающих, в частности мышей и полевок.

Несмотря на небольшие размеры, сичик-воробьёвчик отличается спокойным характером. Это оседлый вид, хотя молодые птицы могут мигрировать на юг.

Источник: Чернобыльский заповедник

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