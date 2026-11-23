Sąd Rejonowy w Ovrucie w obwodzie żytomierskim skazał dwóch mieszkańców obwodu rówieńskiego za zorganizowanie nielegalnego przewiezienia pięciu mężczyzn przez granicę państwową w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób.

Sąd zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy, zawarte między prokuratorem Okręgowej Prokuratury w Korostenie a oskarżonymi, i skazał każdego z nich na pięć lat pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próbny wynoszący jeden rok, a także na trzy lata zakazu pełnienia funkcji związanych z ochroną granicy państwowej.

Śledztwo wykazało, że w lutym 2025 roku skazani zgodzili się za wynagrodzeniem pieniężnym pomóc pięciu osobom podlegającym obowiązkowi wojskowemu z różnych regionów Ukrainy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Białorusi, otrzymując po 8 tysięcy hrywien od każdego klienta. W celu zachowania dyskrecji jeden ze wspólników jechał z przodu samochodem marki Volkswagen Golf, aby z wyprzedzeniem wykrywać punkty kontrolne i unikać kontroli, podczas gdy drugi przewoził pasażerów z tyłu w samochodzie terenowym marki Land Rover. Jednak w pobliżu jednej z miejscowości gminy Słowiańska oba samochody zostały zatrzymane przez straż graniczną, więc grupa nie dotarła do granicy.

Podczas postępowania sądowego obaj oskarżeni przyznali się do winy, okazali skruchę i dobrowolnie przekazali po 300 tysięcy hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponadto sąd postanowił skonfiskować na rzecz ukraińskich sił zbrojnych samochód terenowy Land Rover, a także zajęte 32 tysiące hrywien i 200 dolarów amerykańskich, natomiast cztery telefony komórkowe skonfiskowano na rzecz skarbu państwa. Wyrok stanie się prawomocny po upływie terminu na wniesienie apelacji, o ile strony nie złożą odwołania.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Żytomierzu.

Ponadto w Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

W obwodzie rówieńskim przed sądem stanie 40-letni mężczyzna, który – według ustaleń śledztwa – próbował pomóc dwóm pasażerom w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Odebrał ich w Łucku i własnym samochodem zawiózł na terytorium przygraniczne, omijając posterunki kontrolne. Za tę przejażdżkę kierowca otrzymał 3300 dolarów.

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