Продавав наркотики через Telegram: на Хмельниччині чоловіка засудили до 9 років

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26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.

Слідством встановлено, що у березні 2024 року один із чоловіків створив у Telegram інтернет-магазин для продажу наркотичних речовин. Згодом, щоб розширити незаконний бізнес, він сформував організовану групу та залучив до неї трьох знайомих — двох чоловіків і жінку.

Одним із її учасників був 26-річний засуджений. Він адміністрував Telegram-канал, приймав замовлення від клієнтів, оплачував закупівлю наркотиків і вів облік грошей, отриманих від їхнього продажу.

Також за вказівкою організатора чоловік розподіляв заробіток між учасниками групи та переказував гроші з криптогаманців на їхні банківські рахунки.

Інші спільники займалися придбанням і перевезенням наркотиків до облаштованого в помешканні жінки складу. Там їх зберігали, фасували та готували до подальшого збуту через поштові відправлення і так звані закладки.

Загалом правоохоронці задокументували 15 епізодів незаконного зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Під час кримінального провадження 26-річний обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Крім того, він перерахував 100 тис. грн на потреби Збройних Сил України.

Суд затвердив угоду та призначив узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 307 КК України.

Щодо інших учасників організованої групи судовий розгляд триває. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура

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