通过Telegram贩卖毒品：赫梅利尼茨基州一名男子被判处9年有期徒刑

一名26岁的赫梅利尼茨基市居民因参与贩毒犯罪团伙，被判处9年有期徒刑并没收财产。 该判决是基于与检察官达成的认罪协议作出的。

调查显示，2024年3月，其中一名男子在Telegram上开设了一家销售毒品的网店。 随后，为了扩大非法业务，他组建了一个有组织犯罪团伙，并拉拢了三名熟人——两名男子和一名女子加入其中。

其中一名成员正是这名26岁的被判刑者。他负责管理Telegram频道，接收客户订单，支付毒品采购款，并记录毒品销售所得的款项。

此外，该男子还根据组织者的指示，将所得收益分配给团伙成员，并将资金从加密货币钱包转入他们的银行账户。

其他同伙负责购买毒品并将其运送到该女子家中设立的仓库。在那里，毒品被储存、分装，并准备通过邮寄和所谓的“藏匿点”进行后续销售。

执法部门共记录了15起非法储存、运输和邮寄麻醉药品及精神药物的案件。

在刑事诉讼过程中，这名26岁的被告签署了认罪协议。此外，他还向乌克兰武装部队捐赠了10万格里夫纳。

法院批准了该协议，并依据《乌克兰刑法》第307条第3款，判处了双方协商一致的刑罚。

关注我们在