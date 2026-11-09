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Sprzedawał narkotyki przez Telegram: w obwodzie chmielnickim mężczyzna został skazany na 9 lat

UA NEWS 09 listopada 2026 16:28
Sprzedawał narkotyki przez Telegram: w obwodzie chmielnickim mężczyzna został skazany na 9 lat

26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody w sprawie przyznania się do winy zawartej z prokuratorem.

Śledztwo wykazało, że w marcu 2024 roku jeden z mężczyzn założył w Telegramie sklep internetowy zajmujący się sprzedażą substancji odurzających. Następnie, aby rozszerzyć nielegalną działalność, utworzył zorganizowaną grupę i wciągnął do niej trzech znajomych – dwóch mężczyzn i kobietę.

Jednym z jej członków był 26-letni skazany. Zarządzał on kanałem na Telegramie, przyjmował zamówienia od klientów, opłacał zakup narkotyków i prowadził ewidencję pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży.

Ponadto, zgodnie z poleceniem organizatora, mężczyzna rozdzielał zyski między członków grupy i przelewał pieniądze z portfeli kryptowalutowych na ich konta bankowe.

Pozostali wspólnicy zajmowali się nabywaniem i transportem narkotyków do magazynu urządzonego w mieszkaniu kobiety. Tam były one przechowywane, pakowane i przygotowywane do dalszej sprzedaży za pośrednictwem przesyłek pocztowych oraz tzw. skrytek.

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W sumie organy ścigania udokumentowały 15 przypadków nielegalnego przechowywania, przewożenia i wysyłania środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

W trakcie postępowania karnego 26-letni oskarżony zawarł ugodę w sprawie przyznania się do winy. Ponadto przekazał 100 tys. hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sąd zatwierdził ugodę i orzekł karę uzgodnioną przez strony na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy.

W sprawie pozostałych członków zorganizowanej grupy toczy się nadal postępowanie sądowe.
 
Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

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