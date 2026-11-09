Продавал наркотики через Telegram: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 9 годам

26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.

Следствием установлено, что в марте 2024 года один из мужчин создал в Telegram интернет-магазин для продажи наркотических веществ. Впоследствии, чтобы расширить незаконный бизнес, он сформировал организованную группу и привлек в нее трех знакомых — двух мужчин и женщину.

Одним из участников группы был 26-летний осужденный. Он администрировал Telegram-канал, принимал заказы от клиентов, оплачивал закупку наркотиков и вел учет денег, полученных от их продажи.

Также по указанию организатора мужчина распределял доходы между участниками группы и переводил деньги с криптокошельков на их банковские счета.

Другие сообщники занимались приобретением и перевозкой наркотиков на склад, оборудованный в квартире женщины. Там их хранили, фасовали и готовили к дальнейшему сбыту через почтовые отправления и так называемые закладки.

Всего правоохранители зафиксировали 15 эпизодов незаконного хранения, перевозки и пересылки наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе уголовного производства 26-летний обвиняемый заключил соглашение о признании вины. Кроме того, он перечислил 100 тыс. грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Суд утвердил соглашение и назначил согласованное сторонами наказание по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В отношении других участников организованной группы судебное разбирательство продолжается. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура

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