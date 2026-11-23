Под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры руководителю одной из исправительных колоний региона было предъявлено подозрение в служебной халатности в связи с необоснованным премированием подчиненного на сумму свыше 181 тысячи гривен.

Следствие установило, что начальник учреждения как распорядитель бюджетных средств знал о том, что 12 мая 2023 года его помощнику было предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения.

Несмотря на это, с июня по декабрь 2023 года руководитель колонии продолжал подписывать приказы о выплате этому сотруднику поощрительных выплат, в результате чего из бюджета безосновательно перечислили более 181 тысячи гривен. Досудебное расследование ведут следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком с дислокацией в Житомире при оперативном сопровождении ГБР.

Источник: Житомирская областная прокуратура.

Полицейские разоблачили 61-летнюю львовянку, которая ранее уже привлекалась к ответственности за наркопреступления. Женщина, называя себя чужими именами, отправляла в исправительное учреждение посылки с одеждой и продуктами, в которых прятала каннабис.

26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.

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