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Трьом посадовцям, які в різний час очолювали КНП «Мурованокуриловецька центральна районна лікарня», повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Підозрюваними є двоє директорів, які керували медзакладом у 2022 році, а також чинний керівник установи, який обіймає посаду з 2023 року. Санкція інкримінованої їм частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України передбачає покарання від двох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство встановило, що протягом 2022–2023 років лікарня отримувала від Національної служби здоров’я України бюджетне фінансування за двома пакетами програми медичних гарантій, проте не виконувала передбачених договорами вимог. Зокрема, за пакетом стаціонарної допомоги дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій заклад мав забезпечити щонайменше 20 автоматичних дозаторів для введення лікарських засобів та проводити дослідження на антитіла у власній лабораторії або за договором підряду, але цього не зробив. Крім того, у межах пакета ведення вагітності в амбулаторних умовах медзаклад не здійснював забір крові у пацієнток і не проводив відповідні лабораторні аналізи ані власними силами, ані із залученням підрядників.

За версією правоохоронців, кожен із директорів у період свого керівництва після надходження коштів був зобов’язаний організувати виконання умов договорів, вчасно виявити невідповідності та ініціювати повернення безпідставно отриманого фінансування. Неналежне виконання цих обов’язків призвело до збитків державному бюджету на суму 3 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також щодо відсторонення від посади чинного директора лікарні.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура.

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