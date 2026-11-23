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26 листопада в інноваційному парку UNIT.City відбудеться фінальна подія L’Oréal Startup Hub 3.0 – InnoWave Day. П’ять команд представлять технології, над застосуванням яких працювали разом з експертами L’Oréal Україна. Переможців визначатимуть за участі журі та глядачів, які голосуватимуть наживо.

Як ефективніше планувати перевезення, вчасно виявляти витоки корпоративних паролів або знаходити потрібних кандидатів? А як допомогти людині впоратися зі стресом чи зробити бренд помітнішим у відповідях ШІ? Саме над такими завданнями працюють фіналісти третього сезону L’Oréal Startup Hub. На InnoWave Day гості зможуть познайомитися з їхніми продуктами та підтримати команди.

L’Oréal Startup Hub 3.0 поєднує технології українських стартапів із реальними бізнес-запитами міжнародної компанії. У фокусі сезону – робота з даними та операційна ефективність: прогнозна аналітика, автоматизація процесів, планування маршрутів і оптимізація логістики.

«L’Oréal – це не лише сильні б’юті-бренди. Це постійний пошук рішень, які допомагають ефективніше управляти бізнесом, розвивати команди та створювати кращі умови для роботи людей. Українські стартапи мають що запропонувати в цих напрямах. Через L’Oréal Startup Hub ми даємо їм можливість перевірити свої розробки на реальних бізнес-завданнях, а нашим командам – знайти нові підходи до щоденних викликів», – зазначає Катерина Співакова, Corporate Affairs & Engagement Director L’Oréal Україна.

Після відбору 15 команд пройшли індивідуальні інтерв’ю з експертами L’Oréal Україна. П’ять із них стали фіналістами й протягом наступних тижнів досліджували можливі сценарії застосування своїх продуктів у компанії. Команди отримували менторську, акселераційну та PR-підтримку, працювали зі зворотним зв’язком і готувалися до фінального виступу.

«Стартапам часто бракує доступу до бізнес-задач, а корпораціям – швидкості та свіжого погляду. UNIT.City створює середовище, де ці дві сторони нарешті говорять однією мовою. L’Oréal Startup Hub – один з прикладів того, як така співпраця працює на практиці», – каже Павло Михайлюк, директор з розвитку UNIT.City.

П’ять хвилин, щоб переконати



На InnoWave Day кожен стартап матиме п’ять хвилин для презентації свого рішення. Виступи оцінюватимуть міжнародне журі та журі в залі. До визначення результатів долучаться й глядачі через голосування наживо.

Програма також включає keynote-виступ спікера з індустрії, інтерактивну гру та презентацію команди-переможниці L’Oréal Hackathon for Youth. Увесь вечір звучатиме живий бенд, а після нагородження учасники зможуть поспілкуватися з фаундерами, інвесторами, експертами L’Oréal і представниками tech-спільноти.



Хто вийде на сцену

Серед фіналістів L’Oréal Startup Hub 3.0:



Consolid.ai – цифрова платформа для компаній із регулярними перевезеннями. Вона об’єднує в одному середовищі транспортні заявки, вибір перевізників, планування перевезень, консолідацію вантажів і контроль доставки, допомагаючи ефективніше використовувати транспортні ресурси.

Alerts Bar – платформа кібербезпеки, яка виявляє загрози, пов’язані з витоком корпоративних облікових даних. Вона відстежує скомпрометовані логіни та паролі в даркнеті, щоб бізнес міг вчасно реагувати на ризики.

LeadForce Talent – сервіс на основі штучного інтелекту для HR-команд. Він аналізує відповідність кандидатів вакансіям, зв’язується з ними через LinkedIn та електронну пошту й передає рекрутерам зацікавлених кандидатів, готових до співбесіди.

Mindship – застосунок на основі штучного інтелекту, який допомагає керувати стресом і відновлювати концентрацію. Він аналізує дихання через мікрофон смартфона й підбирає персоналізовані короткі дихальні практики відповідно до стану людини.

agentMention – платформа, яка допомагає брендам відстежувати та покращувати свою видимість у відповідях ШІ-асистентів. Вона аналізує згадки брендів у ChatGPT, Gemini та інших сервісах, оцінює конкурентів і формує рекомендації для просування.

Як долучитися



InnoWave Day відбудеться 26 листопада в UNIT.City. Реєстрація гостей розпочнеться о 14:00. Деталі та реєстрація за посиланням: https://www.l-startuphub.com/innowave-day.

Про L’Oréal Startup Hub 3.0



L’Oréal Startup Hub – програма для українських стартапів на ранніх стадіях, яка відкриває доступ до експертизи, ресурсів і реальних бізнес-запитів міжнародної компанії.

Програма реалізується провідною міжнародною компанією L'Oréal Україна на базі інноваційного парку UNIT.City.

Ексклюзивний медіапартнер програми: Vector Media.

Екосистемний партнер: EUNITED Digital Hub.

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