Трем должностным лицам, которые в разное время возглавляли КНП «Мурованокуриловецкая центральная районная больница», было предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Подозреваемыми являются два директора, руководившие медучреждением в 2022 году, а также действующий руководитель учреждения, занимающий эту должность с 2023 года. Санкция инкриминируемой им части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие установило, что в течение 2022–2023 годов больница получала от Национальной службы здравоохранения Украины бюджетное финансирование по двум пакетам программы медицинских гарантий, однако не выполняла предусмотренные договорами требования. В частности, в рамках пакета стационарной помощи взрослым и детям без проведения хирургических операций учреждение должно было обеспечить наличие не менее 20 автоматических дозаторов для введения лекарственных средств и проводить исследования на антитела в собственной лаборатории или по договору подряда, но этого не сделало. Кроме того, в рамках пакета ведения беременности в амбулаторных условиях медицинское учреждение не осуществляло забор крови у пациенток и не проводило соответствующие лабораторные анализы ни собственными силами, ни с привлечением подрядчиков.

По версии правоохранительных органов, каждый из директоров в период своего руководства после поступления средств был обязан организовать выполнение условий договоров, своевременно выявить несоответствия и инициировать возврат необоснованно полученного финансирования. Ненадлежащее исполнение этих обязанностей привело к убыткам государственного бюджета на сумму 3 миллиона гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также об отстранении от должности действующего директора больницы.

Источник: Винницкая областная прокуратура.

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