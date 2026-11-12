У Тернополі винесли вирок лікарям у справі про смерть малюка під час лікування зубів

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У Тернополі суд ухвалив вирок двом лікарям обласної дитячої клінічної лікарні у справі про смерть півторарічного хлопчика під час стоматологічного лікування. Трагедія сталася в листопаді 2023 року. Дитина померла під час планового лікування карієсу, яке проводили під загальним наркозом.

«За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратури суд виніс обвинувальний вирок щодо двох лікарів Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Їх неналежне виконання професійних обов'язків призвело до загибелі малолітнього пацієнта», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у листопаді 2023 року під час планового лікування карієсу під загальним наркозом помер півторарічний хлопчик. Медики, за версією слідства, проігнорували наявність у дитини вираженого хронічного запального процесу, про який свідчили попередні аналізи крові. Також вони не забезпечили належної передопераційної підготовки та не провели додаткових обстежень. Під час медичного втручання у дитини розвинулися гостра легенево-серцева недостатність і набряк легень. Це призвело до зупинки серця. Хлопчик помер увечері того ж дня.



«Прокурор довів причинно-наслідковий зв'язок між порушеннями медичних протоколів, посадових інструкцій і настанням смерті дитини. Незважаючи на те, що обвинувачені не визнали своєї провини, їхню вину було повністю доведено доказами, які досліджувались під час судового розгляду», – додається у заяві.

Лікаря-стоматолога-хірурга та лікарку-анестезіологиню визнано винними за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Суд призначив стоматологу- хірургу два роки позбавлення волі, а анестозіологині – один рік позбавлення волі. Обох медиків також позбавлено права обіймати посади, пов'язані з наданням медичної допомоги та здійсненням медичної практики, строком на три роки.

Про це повідомляється з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

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