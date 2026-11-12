在特尔诺皮尔，针对一名幼儿在牙科治疗过程中死亡一案，法院对涉案医生作出了判决

在特尔诺皮尔，法院就一名一岁半男童在牙科治疗过程中死亡一案，对地区儿童临床医院的两名医生作出了判决。这起悲剧发生于2023年11月。 该儿童在接受全身麻醉下的常规龋齿治疗过程中死亡。

“根据特尔诺皮尔州及地区检察院检察官的公诉，法院对特尔诺皮尔州儿童临床医院的两名医生作出了有罪判决。 他们未妥善履行职业职责，导致这名未成年患者死亡，”通报中写道。

据检方称，2023年11月，一名一岁半的男童在全身麻醉下接受常规龋齿治疗时死亡。 据调查称，医务人员忽视了该儿童存在明显的慢性炎症，而此前血液检查结果已显示这一情况。此外，他们未进行适当的术前准备，也未进行额外检查。 在医疗干预过程中，该儿童出现了急性心肺功能衰竭和肺水肿，进而导致心脏骤停。该男童于当天晚上死亡。



“检察官证明了违反医疗规程和岗位职责与该儿童死亡之间的因果关系。 尽管被告未承认罪行，但法庭审理期间审查的证据已充分证明了他们的罪责，”声明补充道。

该牙科外科医生和麻醉师被认定犯有乌克兰《刑法》第140条第2款规定的罪行。 法院判处牙科外科医生两年有期徒刑，麻醉科医生一年有期徒刑。 两名医务人员还被剥夺了三年内担任与提供医疗服务及从事医疗实践相关职务的权利。

据特尔诺皮尔州检察院消息，该案已作出上述判决。

在特尔诺皮尔，一名女医生因一名儿童死亡被通报涉嫌犯罪。

执法部门公布了该男孩在牙科治疗期间死亡的初步原因

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