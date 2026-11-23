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23 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 150 млн грн застави, яку внесли за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

«Сьогодні колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора і передала в управління АРМА 150 млн грн застави, які були внесені за колишнього міністра енергетики, який є підозрюваним у справі НАБУ», - сказала вона.

Відповідно рішення АП ВАКС, кошти перебуватимуть в управлінні АРМА до вироку суду відносно колишнього міністра.

Раніше прокурор САП Віталій Рибалкін апелював до того, що кошти, внесені за Галущенка, нині є речовим доказом у справі за операцією «Форест Гамп».

Про це повідомила в коментарі Укрінформу керівниця пресслужби АП ВАКС Катерина Діденко.

Нагадаємо, що Ексміністр Галущенко заборонив розкривати умови свого утримання в СІЗО.

Галущенко отримав контроль над енергетичним сектором України.

Також ексміністр Галущенко подав декларацію за 2025 рік, додав «таємний» маєток і доходи.

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