В понедельник, 23 ноября, Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Сергея Лабазюка и директора компании «Ю АР ДИ» Дениса Назимова виновными в попытке подкупа бывшего вице-премьер-министра Александра Кубракова и экс-главы Государственного агентства восстановления Мустафы Найема.

Народному депутату назначили семь лет лишения свободы, его сообщнику — шесть лет, а самой компании наложили штраф в размере 10 миллионов гривен. До вступления приговора в законную силу для осужденных оставили в силе предыдущие меры пресечения с залогами в 40 миллионов и 12 миллионов гривен соответственно.

В ходе заседания оба обвиняемых отрицали свою вину, назвав действия должностных лиц провокацией, а защита настаивала на недопустимости части доказательств и ставила под сомнение достоверность аудиозаписей переговоров. Приговор суда первой инстанции ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Источник: Transparency International Ukraine.

Народному депутату из фракции «За будущее» Сергею Лабазюку в ноябре 2023 года сообщили о подозрении в даче взятки. По версии следствия, вместе с директором его компании «URD Украинские дороги» Денисом Назимовым Лабазюк пытался дать взятку министру Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. В августе 2023 года подозреваемый якобы попросил предоставить URD подряды на восстановление инфраструктурных объектов на сумму 1 млрд грн. За это он предложил «откат» в размере 3–5 % от стоимости каждого контракта. Детективы зафиксировали первую часть взятки в размере 150 тысяч долларов (5,4 млн грн), а деньги передали в китайской шкатулке на парковке одного из столичных супермаркетов.

Читай нас в