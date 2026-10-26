W KMDA wyjaśniono, dlaczego w ciągu pięciu minut mieszkańcy Kijowa otrzymali siedem komunikatów alarmowych
Wieczorem 26 października doszło do awarii technicznej w działaniu terytorialnego zautomatyzowanego systemu scentralizowanego ostrzegania (TASCO). Z powodu tej awarii mieszkańcy Kijowa kilkakrotnie z rzędu otrzymali komunikaty o alarmie powietrznym. W Kijowskiej Administracji Miejskiej (KMDA) poinformowano, że problem został już usunięty, a działanie systemu przywrócono.
W Kijowskiej Administracji Miejskiej wyjaśniono, że z powodu problemów technicznych użytkownicy aplikacji mobilnych otrzymywali powtarzające się powiadomienia o zagrożeniu. Jednocześnie władze miasta podkreśliły, że w momencie opublikowania komunikatu o alarmie powietrznym w Kijowie nie było żadnego zagrożenia.
Według informacji władz stolicy praca terytorialnego zautomatyzowanego systemu scentralizowanego ostrzegania została już w pełni przywrócona.
Informację tę podano z odwołaniem do Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.
Przypomnijmy, że mieszkańcy Kijowa otrzymali w ciągu pięciu minut siedem komunikatów o alarmie powietrznym.
W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa ruchu rosyjskich dronów i rakiet.
Z powodu zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych piąty w ciągu doby alarm powietrzny w Kijowie trwał 37 minut.
W Kijowie szósty w ciągu doby alarm powietrzny trwał 40 minut.