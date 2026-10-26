Wieczorem 26 października doszło do awarii technicznej w działaniu terytorialnego zautomatyzowanego systemu scentralizowanego ostrzegania (TASCO). Z powodu tej awarii mieszkańcy Kijowa kilkakrotnie z rzędu otrzymali komunikaty o alarmie powietrznym. W Kijowskiej Administracji Miejskiej (KMDA) poinformowano, że problem został już usunięty, a działanie systemu przywrócono.

W Kijowskiej Administracji Miejskiej wyjaśniono, że z powodu problemów technicznych użytkownicy aplikacji mobilnych otrzymywali powtarzające się powiadomienia o zagrożeniu. Jednocześnie władze miasta podkreśliły, że w momencie opublikowania komunikatu o alarmie powietrznym w Kijowie nie było żadnego zagrożenia.

Według informacji władz stolicy praca terytorialnego zautomatyzowanego systemu scentralizowanego ostrzegania została już w pełni przywrócona.

Informację tę podano z odwołaniem do Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.



Przypomnijmy, że mieszkańcy Kijowa otrzymali w ciągu pięciu minut siedem komunikatów o alarmie powietrznym.

W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa ruchu rosyjskich dronów i rakiet.

Z powodu zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych piąty w ciągu doby alarm powietrzny w Kijowie trwał 37 minut.

W Kijowie szósty w ciągu doby alarm powietrzny trwał 40 minut.

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