В КГГА объяснили, почему за пять минут киевлянам поступило семь сообщений о тревоге

Вечером 26 октября в работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошел технический сбой. Из-за неисправности киевляне несколько раз подряд получили сообщения о воздушной тревоге. В КГГА сообщили, что проблему уже устранили, а работу системы восстановили.

В КГГА пояснили, что из-за технических неполадок пользователям мобильных приложений поступали повторные уведомления об опасности. В то же время в городской администрации подчеркнули, что на момент публикации сообщения о воздушной тревоге в Киеве не было.

По информации столичных властей, работа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения уже полностью восстановлена.

Об этом сообщается со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.



Напомним, что киевляне за пять минут получили семь сообщений о воздушной тревоге.

В приложении «Воздушная тревога» появилась карта движения российских дронов и ракет.

Из-за угрозы БПЛА пятая за сутки воздушная тревога в Киеве длилась 37 минут.

В Киеве шестая за сутки воздушная тревога длилась 40 минут.

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