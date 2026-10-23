СБУ задержала на Волыни бывшую военнослужащую РФ, которая хотела выехать в Европу

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Волыни жительницу Донецка, которая, по данным следствия, более двух лет служила в российской армии и воевала на стороне РФ. После увольнения с военной службы женщина вернулась в Украину, чтобы восстановить загранпаспорт. По информации следствия, полученный документ она планировала использовать для выезда в Европейский Союз на постоянное проживание.

Женщина прибыла из Беларуси через международный автомобильный пункт пропуска «Доманово». Правоохранители зафиксировали пересечение государственной границы и задержали её в одном из отелей Ковеля, где она временно остановилась.

Согласно материалам расследования, до полномасштабного вторжения подозреваемая работала медсестрой в Донецкой областной клинической психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 года она добровольно вступила в 91-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ. В российской армии она получила звание сержанта и проходила службу до августа 2024 года.

После увольнения из армии РФ женщина решила покинуть временно оккупированную Донецкую область и поселиться в одной из стран ЕС. Для этого ей нужно было восстановить украинский загранпаспорт.

Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили у задержанной российский паспорт, военные билеты армии РФ, удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Волынской области совместно с Госпогранслужбой под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Об этом сообщается со ссылкой на СБУ.

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