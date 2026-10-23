Игорь Смилянский заявил, что до принятия решения Кабмином не знал имен новых членов наблюдательного совета «Укрпочты»

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета АО «Укрпочта», однако руководство компании не принимало участия в отборе кандидатов. Генеральный директор предприятия Игорь Смилянский заявил, что узнал имена вновь назначенных членов наблюдательного совета только после подписания соответствующего решения правительства.

По словам гендиректора, назначение членов наблюдательного совета входит в полномочия акционера компании — Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Именно поэтому «Укрпочта» не комментирует кадровое решение Кабмина.

В то же время Смилянский приветствовал формирование нового состава наблюдательного совета и отметил, что компания готова начать сотрудничество с его членами после завершения всех необходимых процедур.

Особое внимание руководитель предприятия уделил процедуре отбора кандидатов. По его мнению, она стала примером соблюдения принципов независимого корпоративного управления.

«Выбор членов Наблюдательного совета, на мой взгляд, был образцовым с точки зрения корпоративного управления. Особенно с учетом недавних вопросов относительно назначения наблюдательных советов других государственных учреждений», — заявил Смилянский.

Как пояснил гендиректор, отбор проводили комитет по назначениям Кабинета министров и независимый рекрутер. Работу последнего профинансировали партнеры из Европейского банка реконструкции и развития.

Смилянский подчеркнул, что руководство «Укрпочты» не знало фамилий кандидатов и не влияло на процесс отбора.

«На протяжении всего процесса мы не знали ни фамилий кандидатов, ни каким-либо образом не участвовали в отборе и не влияли на его ход. Это также моя принципиальная позиция», — подчеркнул он.

По словам гендиректора, имена вновь назначенных членов наблюдательного совета он узнал только после подписания решения Кабмина.

Игорь Смилянский пояснил, что пока не может оценить профессиональный опыт новых членов наблюдательного совета, поскольку лично с ними почти не знаком. За соответствующими разъяснениями он предложил обращаться к акционеру компании или представителям рекрутинговой компании.

В то же время гендиректор уточнил, что хорошо знаком с представителем государства Евгением Дубогризом, с которым регулярно сотрудничает.

Кроме того, Смилянский ранее встречался с Олегом Тымкивым во время его работы в компании PwC — примерно семь-восемь лет назад. Однако с тех пор они не общались.

Отдельно руководитель компании подчеркнул прозрачность корпоративного управления «Укрпочтой» в течение десяти лет своего руководства.

По утверждению Смилянского, за этот период к компании не возникало вопросов относительно прозрачности, добросовестности или коррупционных действий. Он также связал это с поддержкой международных партнеров.

Смилянский надеется, что назначение нового состава наблюдательного совета будет способствовать дальнейшему укреплению корпоративного управления «Укрпочты» и поможет компании продолжать работу для миллионов украинцев.

Об этом сообщил Смилянский.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры пяти членов наблюдательного совета акционерного общества «Укрпочта».

«Укрпочта» решила расширить сеть внутренних почтоматов сверх запланированных ранее объемов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые почтоматы и увеличить количество ячеек в уже имеющихся из-за роста спроса на самостоятельный получение посылок. До 1 ноября планируется установить еще 32 устройства, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.

АО «Укрпочта» 30 сентября приняла решение не пересматривать тарифы на доставку посылок до конца 2026 года. Таким образом оператор делает клиентам праздничный подарок, поскольку на четвертый квартал приходится пик покупок.

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