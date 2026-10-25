Суд наказал женщину, которая отбивала зятя в ТЦК

Славутский городской районный суд Хмельницкой области привлек к административной ответственности женщину, которая бросила камень в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, но попала в полицейский автомобиль и разбила стекло. Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, назначив штраф в размере 85 гривен, а также обязал уплатить 665,60 гривен судебного сбора.

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину не признала, заявив о якобы применении против неё слезоточивого газа и физической силы со стороны сотрудников ТЦК. Несмотря на это, вину женщины подтвердили записи с камер наблюдения и показания очевидца, которому она призналась в намерении попасть в представителя ТЦК из-за неправомерного, по ее мнению, задержания ее зятя.

Источник: Славутский городской районный суд Хмельницкой области.

Ранее безработный житель Волыни получил шесть месяцев тюрьмы за отказ от призыва на военную службу во время мобилизации.

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления военнообязанного, который требовал временно запретить его призыв, задержание и направление в воинскую часть на время рассмотрения иска против ТЦК. Истец, страдающий III степенью ожирения, весом 143 кг и рядом тяжелых хирургических заболеваний, оспаривал принудительную постановку на воинский учет в Харькове и повестку.

Трем депутатам Киевсовета суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они фигурируют в деле об уклонении от военной службы.

Калиновский районный суд Винницкой области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который категорически отказался получить повестку для отправки в воинскую часть. Свою позицию в суде мужчина объяснил убеждением, что после передачи Украиной оружия НАТО именно Альянс должен воевать вместо украинских граждан.

Читай нас в