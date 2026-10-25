Sąd ukarał kobietę, która odbiła zięcia w TCC

Sąd Miejsko-Rejonowy w Sławucie w obwodzie chmielnickim pociągnął do odpowiedzialności administracyjnej kobietę, która rzuciła kamieniem w pracownika terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego, ale trafiła w radiowóz i rozbiła szybę. Sąd uznał kobietę za winną drobnego chuligaństwa, nakładając na nią grzywnę w wysokości 85 hrywien, a także zobowiązał ją do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 665,60 hrywien.

Podczas rozprawy oskarżona nie przyznała się do winy, twierdząc, że pracownicy TCC rzekomo użyli wobec niej gazu łzawiącego i siły fizycznej. Mimo to winę kobiety potwierdziły nagrania z kamer monitoringu oraz zeznania naocznego świadka, któremu przyznała się do zamiaru trafienia przedstawiciela TCC z powodu, jej zdaniem, bezprawnego zatrzymania jej zięcia.

Źródło: Sąd Miejsko-Rejonowy w Slavucie w obwodzie chmielnickim.

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