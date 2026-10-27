Dzień pisma i języka ukraińskiego 2026: historia święta i tradycje

We wtorek, 27 października, w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. Święto to poświęcone jest językowi ukraińskiemu, jego historii i rozwojowi, a także popularyzacji języka ukraińskiego w Ukrainie i za granicą.

Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego ustanowiono 6 listopada 1997 roku. Wówczas prezydent Ukrainy Leonid Kuczma poparł inicjatywę organizacji społecznych i wydał dekret nr 1241/97 „O Dniu Pisma i Języka Ukraińskiego”.

Do 2023 roku święto obchodzono 9 listopada – w dniu upamiętniającym czcigodnego Nestora Kronikarza według kalendarza juliańskiego.

Po przejściu Ukrainy w 2023 roku na nowy kalendarz kościelny daty stałych świąt religijnych przesunęły się o 13 dni. W związku z tym Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego przeniesiono z 9 listopada na 27 października – dzień upamiętnienia Nestora Kronikarza według nowego kalendarza.

Co roku z okazji tego święta na Ukrainie i za granicą organizowane są wydarzenia mające na celu popularyzację języka ukraińskiego, wspieranie jego rozwoju oraz upowszechnianie kultury ukraińskiej.

Jedną z głównych tradycji stał się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej, w którym biorą udział Ukraińcy z różnych zakątków świata.

Autorem tekstu dyktanda radiowego z 2026 roku został pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron. Tegoroczny tekst nosi tytuł „List, który się nie kończy”.

Dyktando odczytają nauczyciel języka ukraińskiego i literatury Artur Projdakow oraz piosenkarka, działaczka społeczna i wolontariuszka Dasza Astafiewa.

Dyktando radiowe tradycyjnie jednoczy ludzi, którzy pragną sprawdzić swoją znajomość języka ukraińskiego i wziąć udział we wspólnym wydarzeniu kulturalnym.

Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej w 2026 roku odbędzie się we wtorek, 27 października, w Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. Podczas wydarzenia zbierane będą również fundusze na projekt „Dronopad” fundacji charytatywnej „Powróć żywy”.

Wcześniej stacja „Suspilne” ogłosiła tytuł tegorocznego radiowego dyktanda jedności narodowej — „List, który się nie kończy”. Tekst do dyktanda napisał pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron.

Radiodyktać jedności narodowej – 2026: ogłoszono autora i lektorów.

Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej 2026 odbędzie się 27 października, w Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego.

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