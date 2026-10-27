2026年乌克兰文字与语言日：节日的由来与传统

10月27日星期二，乌克兰将庆祝“乌克兰文字与语言日”。这一节日旨在弘扬乌克兰语言及其历史与发展，并促进乌克兰语言在国内外得到推广。

“乌克兰文字与语言日”设立于1997年11月6日。当时，乌克兰总统列昂尼德·库奇马支持了民间组织的倡议，并颁布了第1241/97号总统令《关于乌克兰文字与语言日》。

直到2023年，该节日一直定于11月9日——即按儒略历纪念圣尼斯特尔·编年史家之日。

随着乌克兰于2023年改用新教会历，固定宗教节日的日期向前推移了13天。 因此，乌克兰文字与语言日从11月9日调整为10月27日——即新历中纪念编年史家涅斯托尔的日子。

每年节日期间，乌克兰国内及海外都会举办各类活动，旨在推广乌克兰语、支持其发展并传播乌克兰文化。

其中一项主要传统是“全乌克兰民族团结广播听写会”，世界各地的乌克兰人都会参与其中。

2026年广播听写比赛的文本作者是作家、俄乌战争老兵阿图尔·德龙。今年的文本标题为《永无止境的信》。

乌克兰语和文学教师阿图尔·普罗伊达科夫，以及歌手、社会活动家和志愿者达莎·阿斯塔菲耶娃将负责朗读听写内容。

广播听写活动一如既往地将那些希望检验自己乌克兰语水平并参与这一共同文化盛事的人们凝聚在一起。

2026年全乌克兰民族团结广播听写活动将于10月27日星期二——乌克兰文字与语言日当天举行。 活动期间还将为“活着回来”慈善基金会的“无人机雨”项目筹集善款。

此前，乌克兰公共广播公司已公布了今年“民族团结广播听写”的主题——《永无止境的信》。听写文本由作家兼俄乌战争退伍军人阿图尔·德龙撰写。

2026年“民族团结广播听写”活动：作者及朗读者名单公布。

2026年全乌克兰“民族团结”广播听写大赛将于10月27日——乌克兰文字与语言日当天举行。

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