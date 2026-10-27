День украинской письменности и языка 2026: история праздника и традиции

Во вторник, 27 октября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Праздник посвящен украинскому языку, его истории и развитию, а также популяризации украинского языка в Украине и за рубежом.

День украинской письменности и языка был учрежден 6 ноября 1997 года. Тогда президент Украины Леонид Кучма поддержал инициативу общественных организаций и издал указ № 1241/97 «О Дне украинской письменности и языка».

До 2023 года праздник отмечался 9 ноября — в день памяти преподобного Нестора Летописца по юлианскому календарю.

После перехода Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты неподвижных религиозных праздников сдвинулись на 13 дней. Соответственно, День украинской письменности и языка перенесли с 9 ноября на 27 октября — дату поминовения Нестора Летописца по новому календарю.

Ежегодно к празднику в Украине и за рубежом организуют мероприятия, направленные на популяризацию украинского языка, поддержку его развития и распространение украинской культуры.

Одной из главных традиций стал Всеукраинский радиодиктант национального единства, к которому присоединяются украинцы из разных уголков мира.

Автором текста радиодиктанта 2026 года стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст этого года называется «Письмо, которое не заканчивается».

Читать диктант будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтёр Даша Астафьева.

Радиодиктант традиционно объединяет людей, стремящихся проверить свои знания украинского языка и принять участие в общем культурном мероприятии.

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2026 году состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Во время мероприятия также будут собирать средства на проект «Дронопад» благотворительного фонда «Вернись живым».

Ранее «Суспильне» объявило название радиодиктанта национального единства этого года — «Письмо, которое не заканчивается». Текст для диктанта написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Радиодиктант национального единства — 2026: объявлены автор и чтецы.

Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка.

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