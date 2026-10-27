День української писемності та мови 2026: історія свята та традиції

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У вівторок, 27 жовтня, в Україні відзначають День української писемності та мови. Свято присвячене українській мові, її історії та розвитку, а також популяризації українського слова в Україні й за кордоном.

День української писемності та мови заснували 6 листопада 1997 року. Тоді президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій і видав указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови».

До 2023 року свято відзначали 9 листопада — у день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця за юліанським календарем.

Після переходу України у 2023 році на новий церковний календар дати нерухомих релігійних свят змістилися на 13 днів. Відповідно, День української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня — дату вшанування пам’яті Нестора Літописця за новим календарем.

Щороку до свята в Україні та за кордоном організовують заходи, спрямовані на популяризацію української мови, підтримку її розвитку та поширення української культури.

Однією з головних традицій став Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, до якого долучаються українці з різних куточків світу.

Автором тексту Радіодиктанту 2026 року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Цьогорічний текст має назву «Лист, який не закінчується».

Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Радіодиктант традиційно об’єднує людей, які прагнуть перевірити свої знання української мови та долучитися до спільної культурної події.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Під час заходу також збиратимуть кошти на проєкт «Дронопад» благодійного фонду «Повернись живим».

Раніше Суспільне оголосило назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.

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