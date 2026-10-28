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Wiadomości Ukraina

Śmiertelny wypadek drogowy w Fastowie: zginęły dwie osoby, wśród poszkodowanych są dzieci

UA NEWS 28 października 2026 19:34
Śmiertelny wypadek drogowy w Fastowie: zginęły dwie osoby, wśród poszkodowanych są dzieci

W Fastowie w obwodzie kijowskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. W wyniku zderzenia zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły obrażenia, w tym dwoje dzieci.

Na miejscu wypadku ratownicy wydobyli ciała dwóch ofiar śmiertelnych.

Zgłoszenie o wypadku na ulicy Fastowieckiej wpłynęło do służb ratowniczych 28 października o godz. 15:48.

Uderzenie było tak silne, że motocykl dosłownie wleciał do wnętrza samochodu osobowego. Na miejscu zdarzenia ratownicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli ciała dwóch ofiar śmiertelnych.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих

Trzech rannych, w tym dwoje dzieci, zostało natychmiast przewiezionych przez ratowników medycznych do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej oraz funkcjonariusze organów ścigania, którzy ustalają wszystkie okoliczności i przyczyny tragedii.

Informację tę podało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie kijowskim.

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