Śmiertelny wypadek drogowy w Fastowie: zginęły dwie osoby, wśród poszkodowanych są dzieci

W Fastowie w obwodzie kijowskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. W wyniku zderzenia zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły obrażenia, w tym dwoje dzieci.

Na miejscu wypadku ratownicy wydobyli ciała dwóch ofiar śmiertelnych.

Zgłoszenie o wypadku na ulicy Fastowieckiej wpłynęło do służb ratowniczych 28 października o godz. 15:48.

Uderzenie było tak silne, że motocykl dosłownie wleciał do wnętrza samochodu osobowego. Na miejscu zdarzenia ratownicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli ciała dwóch ofiar śmiertelnych.

Trzech rannych, w tym dwoje dzieci, zostało natychmiast przewiezionych przez ratowników medycznych do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej oraz funkcjonariusze organów ścigania, którzy ustalają wszystkie okoliczności i przyczyny tragedii.

Informację tę podało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie kijowskim.

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