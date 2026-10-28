Смертельное ДТП в Фастове: погибли два человека, среди пострадавших — дети
В Фастове Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения погибли два человека, ещё трое получили травмы, в том числе двое детей.
На месте аварии спасатели извлекли тела двух погибших.
Сообщение о ДТП на улице Фастивецкой поступило в Службу спасения 28 октября в 15:48.
Удар был настолько сильным, что мотоцикл буквально влетел в салон легкового автомобиля. На месте происшествия спасатели с помощью специального инструмента извлекли тела двух погибших.
Трёх пострадавших, в том числе двух детей, медики скорой помощи срочно госпитализировали в больницу.
На месте работали спасатели ГСЧС и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.
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