Смертельное ДТП в Фастове: погибли два человека, среди пострадавших — дети

В Фастове Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения погибли два человека, ещё трое получили травмы, в том числе двое детей.

На месте аварии спасатели извлекли тела двух погибших.

Сообщение о ДТП на улице Фастивецкой поступило в Службу спасения 28 октября в 15:48.

Удар был настолько сильным, что мотоцикл буквально влетел в салон легкового автомобиля. На месте происшествия спасатели с помощью специального инструмента извлекли тела двух погибших.

Трёх пострадавших, в том числе двух детей, медики скорой помощи срочно госпитализировали в больницу.

На месте работали спасатели ГСЧС и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся.

В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

Читай нас в