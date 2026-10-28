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W Wyshhorodzie na 15. piętrze wieżowca wybuchła butla gazowa

UA NEWS 28 października 2026 19:16
W Wyshhorodzie na 15. piętrze wieżowca wybuchła butla gazowa

W Wyshhorodzie w obwodzie kijowskim w mieszkaniu na 15. piętrze wielopiętrowego budynku doszło do wybuchu butli gazowej. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.

Zgłoszenie o wybuchu w budynku przy ulicy Naberezhnej wpłynęło do służb ratowniczych „101” 27 października o godz. 20:57.

Na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy z 37. Państwowej Jednostki Straży Pożarnej i Ratownictwa w Wyshhorodzie. Podczas rozpoznania ustalili, że w wyniku wybuchu butli gazowej uszkodzone zostały okładziny ścienne, ramy okienne i oszklenie balkonu, drzwi międzypokojowe, a także okna pokoju mieszkalnego.

Внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати

Do akcji zaangażowano 10 ratowników i trzy jednostki techniczne Państwowej Służby Ratowniczej.

Według informacji ratowników nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.

Informację tę podano z powołaniem się na Państwową Służbę Ratowniczą obwodu kijowskiego.

W obwodzie kijowskim doszło do wybuchu butli gazowej w wieżowcu.

W Gorodyżu w obwodzie czerkaskim wieczorem 31 grudnia wybuchła butla gazowa, co spowodowało rozległy pożar. Dom mieszkalny rodziny został praktycznie zniszczony, a dwie kobiety odniosły poparzenia. 

7 grudnia w mieście Kiliya w obwodzie odeskim doszło do wybuchu butli gazowej, w wyniku którego rannych zostało dwoje ludzi.

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