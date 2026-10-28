В Вышгороде на 15-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон

В Вышгороде Киевской области в квартире на 15-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о взрыве в доме на улице Набережной поступило в Службу спасения «101» 27 октября в 20:57.

На место происшествия прибыли спасатели 37-й Государственной пожарно-спасательной части Вышгорода. В ходе разведки они установили, что в результате взрыва газового баллона повреждены облицовка стен, оконные рамы и остекление балкона, межкомнатные двери, а также окна жилой комнаты.

К работам были привлечены 10 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

По информации спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщается со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

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