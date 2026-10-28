28 października były przywódca Litwy Vytautas Landsbergis został przyjęty do szpitala w Wilnie. Przyczyny jego hospitalizacji nie zostały na razie podane.

„Pierwszego przywódcę Litwy z okresu postsowieckiego przyjęto do kliniki Santaros w Wilnie w celu przeprowadzenia badań lekarskich” – czytamy w komunikacie.

Jego syn, Vitautas Landsbergis, potwierdził tę informację we wtorek w rozmowie z LRT.

Według informacji LRT Landsbergis trafił na oddział intensywnej terapii.

18 października Landsbergis skończył 94 lata.

Informuje o tym LRT.

Rząd litewski podaje się do dymisji w ślad za premierem — LRT.

Przypomnijmy, że Litwa planuje zakup dziesiątek tysięcy pocisków kalibru 40 mm o wartości 16 mln euro od niemieckiego producenta sprzętu obronnego Rheinmetall.

Ponadto Litwa i Niemcy skomentowały umowę handlową między USA a UE.

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