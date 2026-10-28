+8° Киев +10° Варшава +20° Вашингтон
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
$ 45.58 € 50.76 zł 11.52
+8° Киев +10° Варшава +20° Вашингтон
Новости Украина

Первого постсоветского лидера Литвы госпитализировали в Вильнюсе — LRT

UA NEWS 28 Октября 2026 19:58
Первого постсоветского лидера Литвы госпитализировали в Вильнюсе — LRT

28 октября бывшего лидера Литвы Витаутаса Ландсбергиса госпитализировали в больницу в Вильнюсе. Причины его госпитализации пока не сообщаются.

«Первого постсоветского лидера Литвы госпитализировали в клинику Santaros в Вильнюсе для медицинского обследования», — говорится в сообщении.

Его сын, Витаутас Ландсбергис, подтвердил эту новость LRT во вторник.

По данным LRT, Ландсбергис был помещен в отделение интенсивной терапии.

18 октября Ландсбергису исполнилось 94 года.

Об этом сообщает LRT.

Литовское правительство уходит в отставку вслед за премьером — LRT.

Напомним, Литва планирует закупить десятки тысяч 40-мм снарядов на сумму 16 млн евро у немецкого оборонного производителя Rheinmetall.

Также Литва и Германия прокомментировали торговое соглашение между США и ЕС.

 

Читай нас в
Загружай наше приложение