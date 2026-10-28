Первого постсоветского лидера Литвы госпитализировали в Вильнюсе — LRT
28 октября бывшего лидера Литвы Витаутаса Ландсбергиса госпитализировали в больницу в Вильнюсе. Причины его госпитализации пока не сообщаются.
«Первого постсоветского лидера Литвы госпитализировали в клинику Santaros в Вильнюсе для медицинского обследования», — говорится в сообщении.
Его сын, Витаутас Ландсбергис, подтвердил эту новость LRT во вторник.
По данным LRT, Ландсбергис был помещен в отделение интенсивной терапии.
18 октября Ландсбергису исполнилось 94 года.
Об этом сообщает LRT.
Литовское правительство уходит в отставку вслед за премьером — LRT.
Напомним, Литва планирует закупить десятки тысяч 40-мм снарядов на сумму 16 млн евро у немецкого оборонного производителя Rheinmetall.
Также Литва и Германия прокомментировали торговое соглашение между США и ЕС.