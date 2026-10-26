Demografka przedstawiła prognozę dotyczącą liczby uchodźców, którzy powrócą na Ukrainę

Obecnie za granicą przebywa około 5 milionów ukraińskich uchodźców, z czego jedna trzecia to dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, a zaledwie 6% to osoby powyżej 65 roku życia. Zgodnie z aktualnymi szacunkami po zakończeniu wojny do ojczyzny może powrócić jedynie co trzecia osoba, która wyjechała, choć w 2022 roku spodziewano się powrotu około 50% obywateli.

Informację tę przekazała dyrektorka Instytutu Demografii i Badań nad Jakością Życia Ella Libanowa podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie.

Według danych Eurostatu na dzień 30 czerwca w krajach Unii Europejskiej przebywało 4,4 miliona Ukraińców, a kolejne około 600 tysięcy mieszka w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Mołdawii i innych państwach. Głównymi czynnikami wpływającymi na spadek liczby osób chcących wrócić są coraz lepsza adaptacja za granicą — w szczególności 70% ukraińskich kobiet w wieku od 20 do 64 lat znalazło już zatrudnienie w krajach pobytu — oraz dalsze zniszczenia infrastruktury na Ukrainie. Naukowiec ostrzegła również przed ryzykiem pojawienia się drugiej fali migracji po zniesieniu ograniczeń dotyczących wyjazdu mężczyzn: „A za granicą jest żona, która już się zadomowiła, oraz dziecko, które – jak uważają – ma perspektywę lepszej przyszłości”.

Źródło: „Ukrinform”.

Liczba ludności Ukrainy spadła do 28,5 mln osób. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest wyjazd obywateli za granicę, a procesy migracyjne w ostatnim czasie jeszcze bardziej skomplikowały sytuację demograficzną.

Kryzys demograficzny na Ukrainie: katastrofalny spadek liczby ludności na tle wojny.

Rząd przygotowuje zachęty do posiadania dzieci oraz obniżenie stawek za mieszkanie dla rodziców.

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