一位人口学家预测了将有多少难民返回乌克兰

目前，约有500万乌克兰难民身处国外，其中三分之一是18岁以下的儿童和青少年，而65岁以上的人仅占6%。 根据最新评估，战争结束后，每三名离境者中可能只有一人能返回祖国，尽管此前预计2022年将有约50%的公民返乡。

人口统计与生活质量研究所所长埃拉·利巴诺娃在基辅国际经济论坛上通报了这一情况。

据欧盟统计局数据显示，截至6月30日，欧盟各国共有440万乌克兰人，另有约60万人居住在英国、加拿大、摩尔多瓦及其他国家。 导致希望回国人数减少的主要因素包括：在国外的适应程度日益提高——特别是20至64岁的乌克兰女性中，已有70%在居住国找到了工作——以及乌克兰国内基础设施的持续破坏。 这位学者还警告称，一旦取消对男性出境的限制，可能会引发第二波移民潮：“而在国外，妻子已经安顿下来，孩子在他们看来也有更美好的未来。”

来源：“乌克兰通讯社”。

乌克兰人口已减少至2850万人。造成这一现象的原因之一是公民移居国外，而近期的人口迁移进程进一步加剧了人口状况的严峻性。

乌克兰的人口危机：战争背景下人口的灾难性减少。

政府正准备出台鼓励生育的政策，并为父母降低“埃奥塞利亚”贷款利率。

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