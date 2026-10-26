Демограф дала прогноз о том, сколько беженцев вернутся в Украину

В настоящее время за рубежом находятся около 5 миллионов украинских беженцев, из которых треть — дети и подростки в возрасте до 18 лет, и лишь 6% — лица старше 65 лет. Согласно актуальным оценкам, после окончания войны вернуться на Родину сможет лишь каждый третий из тех, кто выехал, хотя в 2022 году ожидалось возвращение примерно 50% граждан.

Об этом сообщила директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова в ходе Киевского международного экономического форума.

По данным Евростата, по состоянию на 30 июня в странах Европейского Союза находилось 4,4 миллиона украинцев, а еще около 600 тысяч проживают в Великобритании, Канаде, Молдове и других государствах. Главными факторами сокращения числа желающих вернуться являются растущая адаптация за рубежом — в частности, 70% украинских женщин в возрасте от 20 до 64 лет уже трудоустроены в странах пребывания — и продолжающееся разрушение инфраструктуры в Украине. Учёная также предупредила о риске возникновения второй волны миграции после отмены ограничений на выезд мужчин: «А за границей — жена, которая уже обосновалась, и ребёнок, у которого, как они считают, есть перспективы лучшего будущего».

Источник: «Укринформ».

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