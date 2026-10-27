Radiodyktać jedności narodowej 2026: kiedy odbędzie się dyktando i gdzie będzie można posłuchać transmisji

Ogólnoukraiński dyktando radiowe na rzecz jedności narodowej w 2026 roku odbędzie się we wtorek, 27 października, w Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. Podczas wydarzenia zbierane będą również fundusze na projekt „Dronopad” fundacji charytatywnej „Powróć żywy”.

Autorem tegorocznego tekstu jest pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron.

Tekst dyktanda odczytają dwaj prowadzący. Są to nauczyciel języka ukraińskiego i literatury Artur Projdakow oraz piosenkarka, działaczka społeczna i wolontariuszka Dasza Astafiewa.

Ich nazwiska ogłosiła na antenie Ukraińskiego Radia koordynatorka dyktanda radiowego Julia Szeluďko.

Tradycyjnie dyktando radiowe będzie transmitowane na żywo na platformach nadawcy publicznego. W pisaniu dyktanda będą mogli wziąć udział Ukraińcy z różnych krajów świata.

Transmisję będzie można posłuchać lub obejrzeć:

w Ukraińskim Radiu i Radio Kultura;

na kanale YouTube Radia Ukraińskiego;

na kanale telewizyjnym, stronie internetowej oraz kanale YouTube „Suspilne Kultura”;

w aplikacjach suspilne.radio i „Dija”.

Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej w 2025 roku odbyło się 27 października o godz. 11:00. Autorką tekstu „Trzeba żyć!” była pisarka Jewgienija Kuzniecowa, a odczytała go aktorka Natalia Sumska.

Po transmisji tekst wywołał ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. Część uczestników wyraziła rozczarowanie sposobem odczytania dyktanda.

Zwyciężczyni Dyktanda Radiowego z 2024 roku, Chrystina Goyanyuk, również skrytykowała tekst i sposób jego odczytania. Nazwała tekst „głupkowatym” i stwierdziła, że został „źle odczytany”.

Jewgienija Kuzniecowa odpowiedziała na krytykę słowami: „To dyktando jedności narodowej. Ostrzegano was!”. Z kolei Natalia Sumska nazwała zeszłoroczne Dyktando Radiowe „lekcją pisania szybkiego”.

Zwycięzców Dyktanda Radiowego 2025 ogłoszono 27 listopada.

Prawidłowy tekst dyktanda – tutaj.

Wcześniej stacja „Suspilne” ogłosiła tytuł tegorocznego Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej – „List, który się nie kończy”. Tekst do dyktanda napisał pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron.

Dyktando radiowe jedności narodowej – 2026: ogłoszono autora i lektorów.

Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej 2026 odbędzie się 27 października, w Dzień pisma i języka ukraińskiego.

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