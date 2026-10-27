Радиодиктант национального единства 2026: когда будет проходить диктант и где можно послушать трансляцию

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2026 году состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. В ходе мероприятия также будет проводиться сбор средств на проект «Дронопад» благотворительного фонда «Вернись живым».

Автором текста в этом году стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Текст диктанта будут читать два ведущих. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Их имена в прямом эфире Украинского радио объявила координатор радиодиктанта Юлия Шелудько.

Традиционно радиодиктант будет транслироваться в прямом эфире на платформах Общественного вещания. Принять участие в написании смогут украинцы в разных странах мира.

Послушать или посмотреть трансляцию можно будет:

на Украинском радио и Радио «Культура»;

на YouTube-канале Украинского радио;

на телеканале, сайте и YouTube-канале «Суспильне Культура»;

в приложениях suspilne.radio и «Дия».

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2025 году состоялся 27 октября в 11:00. Автором текста «Надо жить!» стала писательница Евгения Кузнецова, а читала его актриса Наталья Сумская.

После трансляции текст вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Часть участников выразила разочарование чтением диктанта.

Победительница Радиодиктанта 2024 года Кристина Гоянюк также раскритиковала текст и его чтение. Она назвала текст «глуповатым» и заявила, что его «плохо прочитали».

Евгения Кузнецова ответила на критику словами: «Это диктант национального единства. Вас предупреждали!». В свою очередь, Наталья Сумская назвала прошлогодний Радиодиктант «уроком скорописи».

Победителей Радиодиктанта 2025 года объявили 27 ноября.

Правильный текст диктанта — здесь.

Ранее «Суспильне» объявило название нынешнего Радиодиктанта национального единства — «Письмо, которое не заканчивается». Текст для диктанта написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Радиодиктант национального единства — 2026: объявлены автор и чтецы.

Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка.

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