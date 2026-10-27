2026年“民族团结”广播听写活动：何时进行，以及在哪里收听直播

2026年的全乌克兰民族团结广播听写活动将于10月27日星期二——乌克兰文字与语言日当天举行。 活动期间还将为“活着回来”慈善基金会的“无人机雨”项目筹集善款。

今年听写文稿的作者是作家兼俄乌战争退伍军人阿图尔·德龙。

听写文本将由两位主持人朗读，分别是乌克兰语和文学教师阿图尔·普罗伊达科夫，以及歌手、社会活动家和志愿者达莎·阿斯塔菲耶娃。

乌克兰广播电台的“广播听写”活动协调员尤利娅·谢卢德科在直播中公布了他们的名字。

按照惯例，广播听写活动将在公共广播平台的直播频道上进行。世界各地的乌克兰人都可以参与此次听写活动。

您可通过以下渠道收听或观看直播：

乌克兰广播电台和“文化广播”电台；

乌克兰广播电台的YouTube频道；

“公共文化”电视频道、网站及YouTube频道；

suspilne.radio和“迪亚”应用程序。

2025年全乌克兰民族团结广播听写活动于10月27日11:00举行。文章《必须活下去！》由作家叶夫根尼娅·库兹涅佐娃创作，由女演员娜塔莉娅·苏姆斯卡朗读。

直播结束后，该文本在社交媒体上引发了热烈讨论。部分参与者对听写朗读表示失望。

2024年广播听写大赛冠军克里斯蒂娜·戈亚纽克也对这篇听写文稿及其朗读提出了批评。她称该文稿“有些愚蠢”，并表示朗读“不够到位”。

叶夫根尼娅·库兹涅佐娃针对批评回应道：“这是民族团结的听写。大家早有预告了！”而娜塔莉亚·苏姆斯卡则将去年的广播听写称为“速记课”。

2025年广播听写比赛的获奖者已于11月27日公布。

正确的听写文本请见此处。

此前，乌克兰公共广播公司（Suspilne）公布了今年“民族团结广播听写”的题目——《永无止境的信》。听写文本由作家兼俄乌战争老兵阿图尔·德龙撰写。

2026年“民族团结”广播听写赛：作者及朗读者名单已公布。

2026年全乌克兰“民族团结”广播听写活动将于10月27日——乌克兰文字与语言日当天举行。

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