W obwodzie kijowskim 27 października będą miały miejsce przerwy w dostawie prądu trwające do dziewięciu godzin
W obwodzie kijowskim 27 października będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Niektórzy odbiorcy mogą pozostawać bez prądu nawet przez dziewięć godzin. W razie zmian informacje mają być na bieżąco publikowane na kanale Telegram.
Informację tę przekazał oficjalny kanał DTEK.
Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.
Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomianską i Szewczenkowską stolicy.
W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzja została podjęta po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.
24 października w Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.