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W obwodzie kijowskim 27 października będą miały miejsce przerwy w dostawie prądu trwające do dziewięciu godzin

UA NEWS 26 października 2026 21:47
W obwodzie kijowskim 27 października będą miały miejsce przerwy w dostawie prądu trwające do dziewięciu godzin

W obwodzie kijowskim 27 października będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Niektórzy odbiorcy mogą pozostawać bez prądu nawet przez dziewięć godzin. W razie zmian informacje mają być na bieżąco publikowane na kanale Telegram.

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Informację tę przekazał oficjalny kanał DTEK.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomianską i Szewczenkowską stolicy. 

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzja została podjęta po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

24 października w Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.

 

 
 

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