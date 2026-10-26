W obwodzie kijowskim 27 października będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Niektórzy odbiorcy mogą pozostawać bez prądu nawet przez dziewięć godzin. W razie zmian informacje mają być na bieżąco publikowane na kanale Telegram.

Informację tę przekazał oficjalny kanał DTEK.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomianską i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzja została podjęta po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

24 października w Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.