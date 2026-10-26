На Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин

На Київщині 27 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії. У деяких споживачів світла може не бути до дев’яти годин. У разі змін інформацію обіцяють оперативно опублікувати в Telegram-каналі.

Про це повідомляє Офіційний-канал ДТЕК.

Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

24 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла.