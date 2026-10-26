На Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин
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На Київщині 27 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії. У деяких споживачів світла може не бути до дев’яти годин. У разі змін інформацію обіцяють оперативно опублікувати в Telegram-каналі.
Про це повідомляє Офіційний-канал ДТЕК.
Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.
Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.
У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.
24 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла.