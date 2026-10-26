+11° Київ +6° Варшава +22° Вашингтон
$ 45.53 € 50.95 zł 11.57
$ 45.53 € 50.95 zł 11.57
+11° Київ +6° Варшава +22° Вашингтон
Головне Україна

На Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин

UA NEWS 26 Жовтня 2026 21:47
На Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин
0:00 / 0:00

На Київщині 27 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії. У деяких споживачів світла може не бути до дев’яти годин. У разі змін інформацію обіцяють оперативно опублікувати в Telegram-каналі.

image
image

Про це повідомляє Офіційний-канал ДТЕК.

Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці. 

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

24 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла.

 

 
 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток