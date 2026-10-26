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Новости Украина

В Киевской области 27 октября будут отключать свет на срок до девяти часов

UA NEWS 26 Октября 2026 21:47
В Киевской области 27 октября будут отключать свет на срок до девяти часов

В Киевской области 27 октября будут действовать графики отключения электроэнергии. У некоторых потребителей свет может отсутствовать до девяти часов. В случае изменений информацию обещают оперативно опубликовать в Telegram-канале.

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Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы. 

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

24 октября в Украине будут действовать графики отключения света.

 

 
 

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