В Киевской области 27 октября будут отключать свет на срок до девяти часов

В Киевской области 27 октября будут действовать графики отключения электроэнергии. У некоторых потребителей свет может отсутствовать до девяти часов. В случае изменений информацию обещают оперативно опубликовать в Telegram-канале.

Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

24 октября в Украине будут действовать графики отключения света.