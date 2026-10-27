В Ивано-Франковске женщина подожгла флаг Украины

В Ивано-Франковске задержали 47-летнюю женщину после того, как она подожгла Государственный флаг Украины в центре города. Инцидент произошел 27 октября около 15:20. Очевидцы вызвали полицию, а следователи возбудили уголовное дело по факту публичного осквернения государственных символов.

Инцидент произошел днем 27 октября. По информации полиции Ивано-Франковской области, женщина подожгла украинский флаг в центральной части города. Событие заметили очевидцы. Они сразу обратились к правоохранителям, после чего на место прибыла полиция. Правоохранители обнаружили женщину и установили её личность.

Речь идет о 47-летней жительнице Ивано-Франковска. Для выяснения всех обстоятельств её доставили в районное управление полиции. В полиции отметили, что ранее женщина не была судима. В то же время она уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за имущественных правонарушений. Что именно побудило её поджечь флаг, пока неизвестно. Мотивы поступка ещё выясняются.

Какое наказание предусматривает закон

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 338 Уголовного кодекса Украины. Эта норма предусматривает ответственность за публичное осквернение Государственного флага, Государственного герба или Государственного гимна Украины. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Она позволяет правоохранителям задержать человека без предварительного постановления следственного судьи при определенных законом обстоятельствах, в частности если его застали во время совершения уголовного правонарушения или непосредственно после него.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет окружная прокуратура города Ивано-Франковска. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Открытие уголовного производства и задержание еще не означают, что вина женщины доказана. Окончательное решение относительно ее ответственности может принять суд.

Что Конституция говорит о государственных символах

Государственные символы Украины определены статьёй 20 Конституции. К ним относятся Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Государственный флаг Украины — это прямоугольное полотнище, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней синей и нижней желтой. Порядок использования государственных символов определяется законом.

Публичное осквернение флага является уголовным правонарушением. В то же время в деле об инциденте в Ивано-Франковске расследование продолжается, а правоохранители пока не сообщали о мотивах женщины или других подробностях ее поступка. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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