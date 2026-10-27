Зеленский заявил о самых сильных позициях Украины на фронте за всё время войны

Позиции Украины на линии фронта в текущем году остаются самыми сильными за долгое время полномасштабной войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что дипломатические и военные возможности государства могли бы быть еще более весомыми при условии стабильных поставок партнерами систем противовоздушной обороны.

Глава государства отметил, что бесперебойная и мощная поддержка союзников, в частности в вопросе передачи зенитных ракетных комплексов Patriot и других средств ПВО, способна существенно укрепить позиции Украины в ходе предстоящих переговорных процессов. Своевременно предоставленное вооружение для защиты неба позволило бы государству находиться в гораздо более выгодной дипломатической позиции.

Источник: Офис Президента Украины.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций Президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Бойцы 23-го штурмового полка Н.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен более 30 российских военных.

К операции «Велес» присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

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